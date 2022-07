POL-HRO: Falsche Polizisten am Telefon - Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Rostock (ots) -



Erneut kam es in Rostock zu Schockanrufen durch falsche Polizisten. In einem Fall konnte ein Bankmitarbeiter die Überweisung von 42.000 Euro an die Betrüger verhindern.



Am Dienstagnachmittag wurden bei der Rostocker Polizei drei Strafanzeigen wegen versuchten Betruges erstattet. Betroffen waren Senioren zwischen 81 und 88 Jahren. In zwei Fällen wurde das Gespräch durch die Geschädigten beendet.



In einem Fall verhinderte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter die Überweisung in Höhe von 42.000 Euro. Das 88-jährige Opfer glaubte den Anrufern, seine Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Um eine Haftstrafe der Tochter zu vermeiden, forderte der vermeintliche Polizist eine Kaution. Der Geschädigte begab sich daraufhin zu seiner Bank, um die Zahlung anzuweisen. Im Gespräch wurde der Bankmitarbeiter stutzig und klärte den Rostocker über die Betrugsmasche auf.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Klären Sie ihre Verwandten über die bekannten Betrugsmaschen auf. Seien sie aufmerksam und beenden sie im Zweifel das Gespräch.



