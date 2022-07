POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Dömitz (ots) -



Am Montagmittag kam es auf der Bundesstraße 191 bei Dömitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Autofahrerin anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 58-jährige deutsche Autofahrerin zunächst durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen sein. Anschließend soll sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit zwei Leitpfosten kollidiert sein. Die Zeugin und Hinweisgeberin, welche bereits im Bereich Dannenberg (Niedersachsen) hinter der 58-Jährigen gefahren ist, verständigte daraufhin die Polizei. In Zusammenarbeit mit Polizeibeamten aus Niedersachsen, konnte die Fahrerin dann angehalten werden. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der 58-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,85 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins wurden durch die eingesetzten Beamten veranlasst. Gegen die Autofahrerin wird nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort erstattet.



