POL-LWL: Waldbrand bei Wabel

Am Montagabend ist es zu einem Waldbrand nahe der Ortschaft Wabel gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen in dem Gebiet zwei getrennt voneinander liegende Waldflächen(ca.20x30m und ca.100x50m) Feuer gefangen haben. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren daraufhin vor Ort, um die Brandherde zu löschen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kriminalpolizei in Ludwigslust zu dem Vorfall.



