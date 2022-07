POL-NB: Bandendiebstahl in Heringsdorf (Usedom) durch Polizei vereitelt

Heringsdorf/ Usedom (ots) -



Am 19.07.2022 um 1:23 Uhr erhielt das Polizeirevier in Heringsdorf eine Mitteilung über einen Einbruch in die Tiefgarage eines Hotels in Heringsdorf. Durch den Wachmann konnten drei teilweise maskierte Personen beobachtet werden. Wenige Minuten später trafen die Beamten der Heringsdorfer Polizei unterstützt von Kollegen der Bundespolizei vor Ort ein. Die Täter hatten bereits drei E-Bikes vor die Zufahrt zur Tiefgarage zum Abtransport bereit gestellt. Einen der Täter konnten die Beamten festhalten, den anderen beiden gelang die Flucht. Bei Vollendung der Tat wäre ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstanden. So entstand lediglich ein Schaden von etwa 200 Euro auf Grund der beschädigten Schlösser. Nach Bestätigung der Personalien wurde der 39 Jahre alte polnische Täter gemäß Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell