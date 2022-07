POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Groß Ernsthof, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 18.07.2022 zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es in Groß

Ernsthof zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter

verschafften sich über eine offen stehende Terrassentür Zugang zu dem

Einfamilienhaus. Die Täter entwendeten aus der Wohnung eine

beträchtliche Summe Bargeld. Die Wohnungseigentümerin befand sich

nicht im Haus und machte bei ihrer Rückkehr die erschreckende

Feststellung. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Spurensuche

durchgeführt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



