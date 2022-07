POL-NB: Trickbetrug Love Scamming in Wolgast

Wolgast (ots) -



Eine 61-jährige Frau aus Wolgast fiel einem Betrug zum Opfer. Sie

pflegte seit November 2021 Kontakt über WhatsApp und Facebook zu

einem Mann aus dem Ausland, welcher ihr vorspielte Gefühle für sie zu

haben. Beide sendeten sich neben Nachrichten auch Fotos voneinander.

Nach einiger Zeit fing der Mann an, sie um Geld zu bitten, welches er

für Passpapiere bräuchte. Da die Frau im Laufe der Zeit Gefühle für

den Mann entwickelte, ging sie auf die Geldforderungen ein. Die erste

Geldforderung betrug 3.000 Euro. Danach kam es zu mehreren kleineren

Geldforderungen. Später forderte der Täter die Frau auf, ihm Codes

von Google Play-Karten zuzusenden. Insgesamt entstand der Frau ein

finanzieller Schaden von 4.000 Euro.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



