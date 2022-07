POL-HRO: Festnahme nach Einbruch in Autohaus auf frischer Tat - zwei Männer in Untersuchungshaft

Schwerin (ots) -



In Uphal (bei Grevesmühlen) sind in der Nacht von Freitag auf Samstag

zwei Männer von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Sie

konnten zuvor dabei beobachtet werden, wie sie versuchten,

Fahrzeugteile aus einem Autohaus zu entwenden. Nun erließ das

Amtsgericht Wismar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin

Haftbefehl gegen die beiden aus Polen stammenden Männer.



In den frühen Morgenstunden des 16. Juli wurden der Polizei durch den

Sicherheitsdienst eines Autohauses mehrere Personen gemeldet, die

sich unerlaubterweise auf dem Gelände aufhielten. Bei Eintreffen der

Beamten flüchteten die Männer in ein nahegelegenes Waldstück. Durch

den Einsatz eines Fährtenhundes konnte einer der beiden

Tatverdächtigen aufgespürt und gestellt werden. Im weiteren Verlauf

konnte die Polizei auch ein Fluchtfahrzeug feststellen. Darin befand

sich ein weiterer Tatverdächtiger. Der 49-jährige Pole sowie sein

39-jähriger Landsmann wurden auf Antrag der zuständigen

Staatsanwaltschaft Schwerin zunächst vorläufig festgenommen und am

Sonntag dem Haftrichter des Amtsgerichts in Wismar vorgeführt,

welcher Haftbefehl gegen beide erließ.

Im Fahrzeug befanden sich mehrere Fahrzeugteile. Inwieweit diese aus

der Diebeshandlung stammen, ist Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

Die Fahrzeugteile sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt. Der

Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.



