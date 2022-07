POL-GÜ: Jeep Grand Cherokee vom Parkplatz entwendet

Güstrow (ots) -



Am 07.07.2022 gegen 19:00 Uhr stellte eine 32-jährige Fahrzeugnutzerin, deutscher Nationalität, ihren Jeep Grand Cherokee auf dem Parkplatz "Am Mühlenplatz" (unterhalb der Liebnitzbrücke) in der Güstrower Innenstadt ab. Als sie gegen 20:00 Uhr zu ihrem schwarzen PKW zurückkehren wollte, stellte sie fest, dass der Jeep nicht an seinem ursprünglichen Parkplatz stand und entwendet wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Der Stehlschaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte im zuständigen Polizeihauptrevier Güstrow (03843/2660).



