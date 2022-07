POL-SN: Geschädigte durch Schläge und Tritte verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist es in Schwerin zu einem tätlichen Angriff gekommen.



Ersten Erkenntnissen nach wurden die 35- und 39-jährigen Geschädigten geschlagen und getreten, wodurch sie Verletzungen am Körper und im Gesicht erlitten. Beide Männer wurden vor Ort medizinisch erstversorgt, der 39-jährige wurde im Klinikum weiterbehandelt. Der Vorfall ereignete sich im Pappelgrund nahe der Einmündung Wismarsche Straße am Sonntagmorgen gegen 04:45Uhr. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Klärung der Identität der flüchtigen Tatverdächtigen werden Teil der laufenden Ermittlungen sein.

Bei den Geschädigten handelt es sich um Männer deutscher Nationalität aus dem Schweriner Umland.



Die Schweriner Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall telefonisch (0385/5180-2224 bzw. - 5160) und über die Internetwache entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell