POL-SN: Mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt - Polizei sucht weitere Zeugen

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntagmorgen mehrere Fahrzeuge in der Wismarschen Straße.



Durch einen Zeugenhinweis wurde bekannt, dass am Sonntag gegen 06:00 Uhr eine Personengruppe die Wismarsche Straße aus Richtung Klinikum in Richtung Bürgermeister-Bade-Platz unterwegs war. Aus dieser Gruppe heraus trat mindestens eine Person gegen die Spiegel der am Straßenrand stehenden Fahrzeuge. Insgesamt registrierte die Polizei zehn beschädigte Fahrzeuge und einen Gesamtschaden von ca. 2.500 EUR.

Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen hat die Kriminalpolizei Schwerin übernommen.



Die Polizei nimmt weitere Hinweise zum Tatgeschehen aus der Bevölkerung telefonisch (0385/5180-2224 bzw. - 5160) und über die Internetwache entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell