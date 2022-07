POL-NB: 20-Jährige und ihr fünf Monate alter Sohn aus Utzedel bei Demmin vermisst

Greifswald (ots) -



Die Polizei bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 20-jährigen Frau und ihrem Kind, die zuletzt in Greifswald gesehen und seit dem 17.07.2022 in Utzedel bei Demmin vermisst werden.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Printmedien werden ebenfalls gebeten, das Foto und die Personenbeschreibung der Vermissten abzudrucken.



Ein Foto und eine Personenbeschreibung der Vermissten finden sie unter folgendem Link: https://bit.ly/3cs07n6



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten und ihrem Kind.



