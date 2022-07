20-Jährige und ihr fünf Monate alter Sohn aus Utzedel bei Demmin vermisst

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Seit dem 17.07.2022 werden die 20-jährige Maxi Wiechmann und ihr fünf Monate alter Sohn Oskar Wiechmann vermisst. Frau Wiechmann wurde zuletzt am 17.07.2022,gegen 10:00 Uhr, gesehen als sie gemeinsam mit ihrem Sohn eine Betreuungseinrichtung in Utzedel verließ. Am 17.07.2022 wurde Frau Wiechmann dann, gegen 17:00 Uhr, von Verwandten auf dem Greifswalder Fischerfest in Wieck/Eldena gesehen.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden von Frau Wiechmann und ihrem Kind geführt.

Maxi Wiechmann wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 m groß

schlanke Statur

schulterlange braune Haare

Bekleidung unbekannt

möglicherweise ist sie mit ihrem fünf Monate altem Kind Oskar und einem grau-schwarzen Kinderwagen unterwegs

die Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten 20-Jährigen und ihrem Kind machen? Wer hat Maxi Wiechmann und Oskar Wiechmann gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.