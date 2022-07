POL-HRO: Drei mutmaßliche Fahrraddiebe gefasst

Rostock (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis konnte die Rostocker Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag drei mutmaßliche Fahrraddiebe im Bereich der KTV stellen.



Gegen 02:30 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Diese teilten dunkel gekleidete Personen mit, die sich Am Kabutzenhof sowie am Warnowufer an Fahrrädern zu schaffen machten. Nachdem einer der Hinweisgeber die mutmaßlichen Fahrraddiebe ansprach, flohen diese in unbekannte Richtung.



Die eingesetzten Beamten konnten in der Nahbereichsfahndung drei männliche Personen feststellen. Auf die 18- und 19-jährigen Deutschen traf die Personenbeschreibung der Zeugen zu. Zudem führten sie drei Fahrräder mit sich. Einen Nachweis darüber, dass es sich dabei um ihr Eigentum handelte, konnten sie nicht vorzeigen.



Die Polizei beschlagnahmte die Fahrräder und nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls auf. Am Folgetag konnte eines der Fahrräder bereits an eine 82-jährigen Frau aus der KTV übergeben werden. Diese hatte den Diebstahl ihres Fahrrades am Samstag vormittag bemerkt und zur Anzeige gebracht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell