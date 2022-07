POL-HRO: Alkoholfahrer in Rostock gestellt

Rostock (ots) -



Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer, der heute Früh alkoholisiert in Rostock unterwegs war, konnte aufgrund eines Hinweises gestellt werden. Gegen den aus Rumänien stammenden Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Der 24-Jährige fuhr gegen 3:30 Uhr mit einem VW Caddy auf das Gelände einer Tankstelle im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Einer Mitarbeiterin fiel der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer auf, und sie informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den VW Caddy auf der Toitenwinkler Allee stoppen. Eine anschließend durchgeführte Verkehrskontrolle bestätigte den Verdacht: Der 24-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell