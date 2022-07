POL-NB: Flüchtiger Dieb mit Beil und Messer gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.07.2022 kam es in einem Neubrandenburger Supermarkt zu einem räuberischem Diebstahl. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde jedoch durch Polizeibeamte gestellt.



Der 22-jährige Mann wurde in dem Markt gegen 17:30 Uhr des 16.07.2022 beim Diebstahl von Tabakwaren durch Ladendetektive beobachtet und angesprochen, in dessen Folge er unter Ausübung von körperlicher Gewalt die Flucht ergriff.



Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg stellten den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung. Während der Feststellung der Identität des Mannes leistete dieser nun aktiven Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten, wobei einer der Beamten leicht verletzt wurde.



Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten neben dem Diebesgut betäubungsmittelähnliche Substanzen, ein Beil sowie ein Faustmesser im mitgeführten Rucksack gefunden und sichergestellt werden.



Die Ermittlungen wegen des Räuberischen Diebstahls, Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



