POL-ANK: Polizei sucht Zeugen nach Bränden auf der Insel Usedom

Insel Usedom (ots) -



Nach vier Bränden im Bereich Usedom Stadt zwischen dem 13. Juli 2022 und dem 16. Juli 2022 sucht die Polizei nun nach Zeugen, die an den benannten Tagen Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können.



Der erste Brand ereignete sich am 13.07.2022, gegen 23:00 Uhr, in der Stadt Usedom ca. 200 Meter von einer Badestelle entfernt. Der Brandort liegt zwischen Bäderstraße und dem Badestellenbereich am Peenestrom. Unbekannter Täter hatten dort einen Baum in Brand gesetzt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.



Zum zweiten Brand kam es am 15.07.2022, ca. 150 Meter hinter einem Gebäude der Wasserwirtschaft in der Bäderstraße, nahe einem Waldgebiet in der Stadt Usedom. Der oder die unbekannten Täter hatten, gegen 18:30 Uhr, eine ca. 350 Quadratmeter große Fläche mit Bruchholz in Brand gesetzt. Durch den Einsatz der Feuerweheren Usedom, Stolpe und Rankwitz konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Waldgebiet verhindert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.



Direkt im Anschluss an diesen Brand kam es am 15.07.2022 zu einem Weiteren. Der oder die unbekannten Täter hatten nur 500 Meter Luftlinie vom Brandort nahe der Wasserwirtschaft, gegen 19:00 Uhr, einen Baum an einem Waldweg zwischen dem Uferbereich des Peenestroms und dem Sportplatz (Fußballfeld) in der Bäderstraße in Brand gesetzt. Dieser Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr ebenfalls gelöscht werden. Es Entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.



Der vierte und bislang letzte Brand in der Stadt Usedom im erwähnten Zeitraum ereignete sich dann am 16.07.2022, gegen 18:30 Uhr. Der oder die unbekannten Täter setzten den selben Baum im Brand, der schon am 13.07.2022 in der Nähe der Badestelle im dortigen Wald angezündet wurde.



In allen vier Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftungen. Wer Angaben zu den Taten, Personenbewegungen oder zu dem oder den Tätern machen kann wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Zudem werden die regionalen Medien gebeten den Zeugenaufruf zu veröffentlichen, insbesondere in den lokalen Printmedien und auf den regionalen Radiosendern.



