POL-LWL: Feuer zerstört leerstehendes Wohnhaus

Am Samstagvormittag kam es in Wittenburg zum Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen soll Feuer im Obergeschoss ausgebrochen sein und sich dann auf das gesamte Gebäude ausgeweitet haben. In dem unbewohnten Haus sollen sich in der Vergangenheit wiederkehrend Menschen Zutritt verschafft und auch dort übernachtet haben. Zum Zeitpunkt des Brandes haben sich allerdings keine Personen im Haus aufgehalten. Die Feuerwehr Wittenburg war vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ein Brandursachenermittlers wird am heutigen Montag zum Einsatz kommen. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.



