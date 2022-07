POL-NB: Fenstersturz in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.07.2022 gegen 02:00 Uhr, meldete eine Bewohnerin eines

mehrstöckigen Wohnblocks in der Oststadt Neubrandenburg, dass eine

weibliche Person anscheinend aus einem Fenster gestürzt sei. Erste

Ermittlungen ergaben, dass eine 18-jährige Deutsche, die anscheinend

als Schlafwandlerin bekannt ist, zu Besuch bei Freunden war und,

während alle schliefen, aus einem geöffneten Fenster der Wohnung in

der 5. Etage stürzte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich

nicht ergeben. Die junge Frau wurde zur Behandlung ihrer schweren

Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



