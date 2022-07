POL-HRO: Laubenbrand mit verletzter Person

Rostock (ots) -



Am 17.07.2022 gegen 23:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Laubenbrand in die Kleingartenanlage "Uns Gorden" in Rostock Lichtenhagen gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Laube in voller Ausdehnung. Der 69 jährige Besitzer der Laube wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in der Nähe der Laube aufgefunden. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Rostocker Klinik verbracht. Die Gartenlaube brannte vollständig aus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Zur genauen Brandursache und Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nichts gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen den Laubenbesitzer aufgenommen. Für die Löscharbeiten waren insgesamt drei Rostocker Feuerwehren mit 24 Einsatzkräften eingesetzt.



Regina Junck

Polizeihauptkommissarin

Möllner Str. 12b

18109 Rostock

Tel. 0381/77070

Fax 0381/7707226



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

POK Tobias Gläser

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell