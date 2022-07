POL-HRO: Eigentümer gesucht - Auffinden eines Windsurfbrett´s

Schwerin (ots) -



Eigentümer gesucht - Auffinden eines Windsurfbrett´s

Nach einem Bürgerhinweis konnte am 17.07.2022 im Bereich eines Garagenkomplexes in der Bützower Chaussee in 19406 Sternberg ein abgelegtes Windsurfbrett aufgefunden und sichergestellt werden.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte bislang kein Eigentümer ermittelt oder das Surfbrett einer Straftat zugeordnet werden.

Es handelt sich um ein grün-schwarzes Surfbrett der Marke "Fanatic" in der Größe 294 cm in einer Tragetasche mit weiteren Surfmaterialien.Der Eigentümer oder sonstige Zeugen werden gebeten sich unter der 03847-43270 im Polizeirevier zu melden.



Martin Hogh

Polizeihauptkommissar

Dienstgruppenleiter

Polizeirevier Sternberg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

POK Tobias Gläser

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell