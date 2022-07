POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Marlow, Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 17.07.2022 gegen 14:50 Uhr befuhr eine 71-jährige, deutsche

Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mitsubishi die L 181 in Marlow. Aus

bislang unbekannter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach links von

der Fahrbahn ab und fuhr wenige Meter über die nebenliegende

Rasenfläche. In der weiteren Folge stieß sie mit ihrem PKW gegen

einen Betonpfeiler, welcher sich auf einer Grundstückseinfahrt befand

und kam dort zum Stehen. Die 71-Jährige wurde dabei verletzt (nicht

lebensbedrohlich). Für weitere Untersuchungen wurde die Fahrerin in

das Südstadtklinikum nach Rostock verbracht. Zu Art und Schwere der

Verletzungen können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro. Die Ursache für den Unfall ist

noch unklar.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



