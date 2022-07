POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Anklam, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



Im Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 17.07.2022 kam es in der

August-Bebel-Straße in Anklam zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer

Wohnung und einer dazugehörigen Garage. Dabei wurde aus der Wohnung

eine bisher unbekannte Summe Bargeld, sowie aus der Garage ein Quad,

ein Elektrofahrrad und drei Motorradhelme entwendet.

Die Wohnungseigentümer befanden sich während des o. g. Zeitraumes auf

einer Urlaubsreise und machten bei der Rückkehr die erschreckende

Feststellung.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.600,00 Euro. Die

Kriminalpolizei hat vor Ort die Spurensuche durchgeführt und die

weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell