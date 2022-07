POL-NB: Nicht angemeldete Versammlung auf der K 17-Brücke über der B 96 Nähe Brandshagen (LK VR)

Grimmen (LK VR) (ots) -



Etwa 25 Erwachsene und 5 Kinder wurden nach Hinweis einer vorbeifahrenden Zeugin auf der Brücke der Kreisstraße 17 über der B 96 durch Einsatzkräfte der Polizei Grimmen festgestellt. Diese hatten sich dort im Rahmen einer nicht angemeldeten Versammlung gegen die Energiepolitik der Bundesregierung getroffen. An mitgeführten Traktoren wurden die Russland-Flagge und die Vorpommern-Flagge gehisst. Über der B 96 am Brückengeländer hatten Versammlungsteilnehmer Transparente mit den Aufschriften "Es reicht!" und "Nordstream 2 öffnen" angebracht. Da sich kein Versammlungsleiter zu erkennen gab, erfolgte eine Ansprache an die Teilnehmer, nach einer angemessenen Frist den Ort zu verlassen. Dieser Auflage kamen sie nach, müssen jedoch mit Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz rechnen.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell