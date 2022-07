LWSPA M-V: Alkoholisierter Sportbootführer durch Beamte der Wasserschutzpolizei auf dem Plauer See festgestellt

Schwerin (ots) -



Am 16.07.2022 gegen 16:45 Uhr kontrollierten die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Plau am See während einer Streifenfahrt auf dem Plauer See, auf Höhe der Einfahrt zur Leistener Lanke, ein mit zwei Personen besetztes Sportboot. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass das mit einem 5 PS Motor ausgestattete Boot vom Typ Anka zuvor unter Alkoholeinfluss geführt wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Sportbootführer ergab einen Wert von 1,5 Promille. Da die zweite Person ebenfalls nicht geringe Mengen Alkohol konsumiert hatte, schleppten die Beamten das Boot mit Einverständnis des Bootsführers zur Dienststelle. Mit Unterstützung der Beamten des Polizeireviers Plau am See wurde im Anschluss die im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens angeordnete Blutprobenentnahme im örtlichen Krankenhaus realisiert. Im Zuge der anschließenden Überprüfung des Bootskennzeichens stellten die Beamten fest, dass der Sportbootführer das Boot ohne ein gültiges Kennzeichen führte. Auch für diesen Verstoß wird er sich im Nachgang verantworten müssen.



POK Rexin



