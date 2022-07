Öffentlichkeitsfahndung-Ausschreibung nach 79-jährigem Mann aus 17209 Dambeck (LK MSE)

Details anzeigen Vermisster Rolf Ewert Vermisster Rolf Ewert

Am 16.07.2022 um 15:55 Uhr wurde der 79-jährige demenzkranke Herr Rolf Ewert aus 17209 Dambeck von einer Angehörigen als vermisst gemeldet.

Der Vermisste ist mit seinem roten Dacia Sandero mit dem Kennzeichen MÜR-MZ 57 in unbekannte Richtung abgängig. Der Vermisste trug möglicherweise bei seinem Verschwinden eine dunkelblaue Jeans und ein gestreiftes T-Shirt. Er wurde letztmalig am Vorabend um 23:30 Uhr von einer Zeugin auf dem Seefest in 17207 Röbel gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war der Vermisste in Begleitung einer unbekannten Person.

Durch die Polizei wurde das Stadtgebiet von Röbel, umliegende Ortschaften sowie weitere Anlaufadressen aus der Vergangenheit des Vermissten ohne Feststellungen überprüft.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Polizeirevier Röbel unter Tel. 039931/848-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst