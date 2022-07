POL-GÜ: Bilanz der Polizei zur Versammlungslage in Güstrow

Güstrow (ots) -



In Güstrow fand am 16.07.2022 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Versammlung unter freiem Himmel statt.

Im Bereich des Bahnhofvorplatzes kamen etwa 400 Personen zusammen, um unter dem Motto "Wir sind 25.000 - Rechte Netzwerke in Justiz, Polizei und Militär zerschlagen!" zu demonstrieren.

Die Demonstranten zogen über den Bereich der Innenstadt in Richtung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege und weiter Richtung Marktplatz Güstrow. Dort fand die Abschlusskundgebung statt.

Gegen 17:00 Uhr wurde die friedliche Versammlung für beendet erklärt und die Teilnehmer begaben sich auf den Heimweg.

Die Polizei des Landkreises Rostock hat die heutige Versammlung mit rund 120 Einsatzkräften begleitet



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Benjamin Lübke

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell