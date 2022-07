POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Greifswald (LK VG)

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 16.07.2022 gegen 10:35 Uhr befuhr die 79-jährige Fahrzeugführerin

eines Pkw Kia die Parkplatzzufahrt eines Supermarktes aus Richtung

Peter-Warschow-Straße und bog nach rechts in die Vulkanstraße ein.

Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 32-jährigen

Fahrzeugführer eines Mitsubishi, der die Vulkanstraße aus Richtung

Franz-Mehring-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge. Der Pkw Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste

durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der 32-Jährige zog sich

leichte Verletzungen zu, die am Ort nicht ärztlich versorgt werden

mussten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000EUR.



