POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person auf der A 20

Am 16.07.2022 um 07:10 Uhr kam es auf der A20, Richtungsfahrbahn

Stettin zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen-West zu

einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden.

Ein 38-jähriger deutscher Opel-Fahrer fuhr auf eine vorausfahrende

47-jährige deutsche Ford-Fahrerin aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- und Witterungsbedingungen auf.

Nach dem Zusammenstoß drehten sich beide Fahrzeuge und kamen auf der

Überholspur zum Stehen. Beim Unfall wurden die 47-Jährige und ihr

7-jähriger Sohn schwer verletzt und mit Rettungswagen ins Klinikum

nach Greifswald verbracht. Der 38-jährige Fahrzeugführer wurde leicht

verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung

verlassen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. An den Pkw entstand Totalschaden,

der auf ca. 30.000 EUR geschätzt wird. Die A20 musste für ca. 2h

halbseitig gesperrt werden.



