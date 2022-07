POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der B 109 bei Ducherow

Anklam (LK VG) (ots) -



Am 16.07.2022 gegen 06:50 Uhr befuhr der 56-jährige Fahrzeugführer

eines Pkw Renault die Bundesstraße 109 aus Richtung Ducherow kommend

in Richtung Rathebur und kam aufgrund einer Ölspur nach links von der

Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Pkw mit einem Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer und seine 56-jährige Beifahrerin wurden schwer-,

aber nicht lebensgefährlich verletzt mit Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser transportiert. Der Pkw musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

23.200 EUR. Die Bundesstraße 109 war für die Dauer der

Verkehrsunfallaufnahme, Bergung des Pkw und Reinigung der Fahrbahn

ca. 3,5 Stunden vollgesperrt.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell