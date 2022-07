POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 16.07.2022 gegen 05:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer

mit seinem Pkw VW Lupo bei regennasser Fahrbahn die

Hans-Beimler-Straße in Greifswald. Hier kam er aufgrund unangepasster

Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem

Bordstein. Dabei wurde sein Pkw so stark beschädigt, dass er nicht

mehr fahrbereit war.

Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin zunächst fußläufig vom

Unfallort, kehrte aber kurze Zeit später zurück. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem

Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe im Klinikum

Greifswald entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw

musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeug

entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 5.000EUR.



Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst









