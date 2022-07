POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in 18347 Dierhagen-Dorf, Strandstraße (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (VR) (ots) -



Am 15.07.2022 gegen 17:05 Uhr ereignete sich in der Strandstraße in 18347 Dierhagen-Dorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Auf Höhe der Einfahrt zum Supermarkt Edeka fuhr ein alkoholisierter 69-jähriger Pkw-Fahrer (VW Polo) auf einen vor ihm stehenden Pkw Mercedes auf, der verkehrsbedingt in einer Fahrzeugschlange vor der LZA der Kreuzung an der L21 warten musste. In weiterer Folge wurde der Mercedes auf zwei weitere davor ebenfalls wartende Fahrzeuge (Pkw Renault sowie Wohnmobil) geschoben. Dabei wurde die 62-jährige Beifahrerin des Wohnmobils, welches das vordere Fahrzeug darstellte, leicht verletzt und durch Rettungssanitäter erstversorgt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Gegen den Unfallverursacher mit einem Atemalkoholwert von 1,75 Promille wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie der Fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.



