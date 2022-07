POL-NB: Fahrzeugführer flieht vor Polizeikontrolle in Ueckermünde-Polizei sucht Zeugen

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Bereits am 14.07.2022 in der Zeit von ca. 22:09 Uhr bis 22:15 Uhr entzog sich ein Fahrzeugführer einer Polizeikontrolle in Ueckermünde.

Der flüchtige Fahrzeugführer befuhr mit seinem getunten Fahrzeug den Kreisverkehr am Polizeirevier in der Liepgartener Straße in Richtung Chaussestraße. Er setzte seine Fahrt weiter in Richtung Ueckerstraße fort, vorbei am Penny-Markt in Ueckermünde. Daraufhin bog er an der Kreuzung am Poliklinikum in die Ueckerstraße ab. Im Anschluss befuhr er die Ravensteinstraße. Auf dem Schafbrückweg überholte er dann mindestens zwei Fahrzeuge. Anschließend wurde wahrscheinlich der Weg entlang am Tierpark in Richtung Liepgarten (Mühlenfeldstraße) genutzt, um wieder auf die Liepgartener Straße zu gelangen. Hier kam dem Fahrzeug vermutlich ein PKW entgegen.

Während der Fahrt wurden mindestens zwei Fahrzeuge überholt. Zudem fuhr der PKW auch an Fußgängern in der Ueckerstraße vorbei.

Gesucht werden die Fahrzeugführer, welche durch den PKW überholt oder beeinträchtigt wurden, sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug, zum Fahrzeugführer und der Besetzung des Fahrzeuges, zum Kennzeichen des PKW oder sonstige Angaben zum Fahrverhalten und zu Gefährdungen durch den PKW machen können.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ueckermünde Telefon 03977182224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizemvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell