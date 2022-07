POL-HRO: Verkehrsunfall mit Todesfolge B321 zwischen Pampow und Warsow

Hagenow (ots) -



Am 15.07.2022 ereignete sich gegen 19:10 Uhr auf der B321 von Pampow

kommend in Richtung Warsow ein Verkehrsunfall mit Todesfolge. Die

35-jährige verstorbene Fahrerin geriet nach einer Rechtskurve aus

unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In Folge lenkte sie nach

rechts gegen und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Daraufhin schleuderte das Fahrzeug nach rechts über die Fahrbahn und

kollidierte mit der rechten Seitenschutzplanke, drehte sich mehrfach

und kam dann anschließend an einem Straßenbaum auf der rechten

Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Die Fahrerin war nicht angeschnallt und wurde hierbei aus dem

Fahrzeug geschleudert. Sie war nicht ansprechbar und wurde durch

Ersthelfer versorgt. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die

eingesetzten Rettungskräfte verstarb die Fahrerin noch am Unfallort.

Am PKW entstand Totalschaden. Er wurde im Auftrag der Polizei

geborgen. Zur Klärung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B321

zwischen Warsow und Pampow zeitweilig voll gesperrt.



Im Auftrag



Tim Ebert

Polizeikommissar

Polizeirevier Hagenow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

POK Tobias Gläser

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell