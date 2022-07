POL-HRO: Leblose Person in Elbe aufgefunden

Neu Darchau/ Boizenburg (ots) -



Am Vormittag des 15.07.2022 wurde durch die Hubschrauberstaffel der

Polizei Niedersachsen gemeinsam mit Kräften der Wasserschutzpolizei

Scharnebeck ein Gewässerüberwachungsflug über der Elbe durchgeführt,

um nach einem vermissten 61-jährigen Kanu-Fahrer zu suchen. In den

Mittagsstunden wurde durch die Hubschrauberbesatzung ein lebloser

Körper im Bereich des Elbeufers auf der mecklenburg-vorpommerischen

Seite zwischen Gothmann und Boizenburg festgestellt. Unverzüglich

wurde das Boot der Wasserschutzpolizei Scharnebeck nachgeführt, die

Feuerwehr Boizenburg und auch die Wasserschutzpolizei Dömitz

alarmiert.

Aufgrund mitgeführter persönlicher Gegenstände und der Bekleidung

handelt es sich bei der männlichen Person mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit um den seit dem 09.07.2022 vermissten

Kanu-Fahrer. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei hatten

mit Unterstützung eines Hubschraubers und einer Drohne intensiv nach

dem 61-Jährigen gesucht, nachdem dieser mit seinem Kanu im Bereich

Neu Darchau (LK Lüchow-Dannenberg) gekentert war.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat

Luwdigslust.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

PK´in Westerhoff, Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell