POL-GÜ: schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 19 zwischen einem Motorrad und LKW

BAB 19 - Anschlussstelle Laage (ots) -



Am 15.07.2022 gegen 09:15 Uhr befuhr ein 73-jähriger Motorradfahrer die Autobahn 19 in Fahrtrichtung Berlin. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 73-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf einen ihm vorausfahrenden 52-jährigen LKW-Fahrer auf. In der Folge der Kollision wurde der Motorradfahrer über die Mittelschutzplanke geschleudert und verstarb, trotz zeitnah eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen, am Unfallort.

Ein DEKRA Sachverständiger zur Erstellung eines Unfallgutachtens kam zum Einsatz. Es kann derzeit noch zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Benjamin Lübke

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell