POL-HRO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Gleich fünf Jugendliche konnte die Rostocker Polizei nach einem Zeugenhinweis stellen. Die Fünf hatten am Donnerstagnachmittag in der Fußgängerunterführung der S-Bahn-Haltestelle Parkstraße Graffitis gesprüht und wurden dabei von einem Zeugen beobachtet. Dieser informierte umgehend die Polizei.



Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Tatverdächtigen zunächst über den S-Bahnhof Parkstraße in Richtung Ulmenstraße. Was die ortsunkundigen Tatverdächtigen offensichtlich nicht wussten, am Ende der S-Bahnbrücke befindet sich das Polizeihauptrevier Reutershagen. Die Beamten erwarteten die fünf Deutschen bereits am Ende der Brücke. Zwei Täter versuchten noch über die Schienen ins nahegelegene Gebüsch zu fliehen, wurden dort aber ebenfalls von den Beamten aufgegriffen.



Bei der Durchsuchung der aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stammenden Tatverdächtigen konnten zahlreiche Spraydosen sowie weiteres Zubehör sichergestellt werden. Gegen die fünf Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



