POL-LWL: Verkehrsunfall mit mehreren Autos und Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 zwischen Dersenow und Vellahn sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt und fünf Autos beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 72-jährige deutsche Autofahrerin in Höhe der Ortschaft Hirschkrug von der B5 in Richtung Banzin abgebogen und mit dem entgegenkommenden PKW eines 36-Jährigen kollidiert sein. Dieser PKW wurde daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit zwei weiteren PKW und einem LKW. Der 36-jährige deutsche Fahrer wurde dabei schwerverletzt. Ein 47-jähriger Autofahrer der sich im Gegenverkehr befand, wurde durch die Kollision leichtverletzt. Die Verletzten kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Im Zuge der Bergungsarbeiten kam es im Zeitraum von ca. 2 Stunden zu zeitweiligen Sperrungen der B5. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei vier PKW abgeschleppt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 34.000 Euro geschätzt. Dem Unfallhergang zufolge soll die 72-Jährige vermutlich die Vorfahrt des entgegenkommenden PKW missachtet haben.



