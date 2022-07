POL-ANK: Unfall zwischen Motorrad und PKW auf der B110 bei Murchin

Murchin (ots) -



Am 15.07.2022, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der B110 zwischen der Zecheriner Brücke und Johannishof zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 40-jährige polnische Fahrer eines PKW Lexus die B110 von Usedom kommend in Richtung Murchin. Hinter dem Lexus fuhr ein 65-jähriger deutscher Fahrer mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Kawasaki-Fahrer mit seiner Maschine auf den vor ihm fahrenden Lexus auf, verlor die Kontrolle und stürzte.



Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und zog sich unter anderem Verletzungen am Kopf zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Neubrandenburg geflogen.



Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstanden, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



Die B110 zwischen Zecheriner Brücke und Johannishof musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme der Polizei für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.



