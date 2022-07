POL-LWL: Verkehrsunfälle auf der A24- Leichtverletzte Personen und ein Fahrzeugbrand

Wöbbelin/Hagenow/Stolpe (ots) -



Am Freitagmorgen kam es auf der A24 kurz vor der Anschlussstelle Hagenow zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen leichtverletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 51-jährige deutsche Fahrerin mit ihrem PKW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen durchbrach das Auto einen Wildschutzzaun und kam auf einer Rasenfläche zum Stehen. Die Fahrerin und ihre beiden 56- und 16-jährigen deutschen Mitfahrer konnten sich aus dem PKW befreien, der anschließend Feuer fing und vollständig ausbrannte. Durch die Kameraden der Feuerwehren aus Hagenow und Bandenitz konnte der Brand gelöscht werden. Die Fahrtrichtung Hamburg musste im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro.



Ebenfalls in Richtung Hamburg ereignete sich am Donnerstagnachmittag bei Wöbbelin ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Autofahrer leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der deutsche Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Leitpfosten kollidiert sein. Nach Angaben des Fahrers soll dieser aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Zur weiteren medizinischen Behandlung kam der 82-Jährige in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.



