POL-NB: Durchsuchungen nach Messerattacke in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Am 05.06.2022 kam es am frühen Abend auf dem Markt in Ueckermünde zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei griffen vier Männer die beiden 30 und 33 Jahre alten Geschädigten in der Öffentlichkeit im Außengastbereich eines Restaurants mittels Schlag- und Stichwaffen an. Beide Geschädigten erlitten hierdurch Verletzungen. Unmittelbar nach dem Angriff verließen die Motorradfahrer den Tatort. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete hierzu bereits am 07.06.2022. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5240921)



Am gestrigen Donnerstag (14.07.2022) durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam auf Beschluss des zuständigen Amtsgerichts Neubrandenburg an insgesamt fünf verschiedenen Orten die Wohnungen und Firmensitze von zwei tatverdächtigen deutschen Männern im Alter von 39 und 51 Jahren. Bei ihnen konnten Beweismittel aufgefunden werden, die zur Aufklärung der Tat beitragen. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler unter anderem mehr als ein Kilogramm Amphetaminpaste, Marihuana im zweistelligen Grammbereich, LSD, Tabletten, eine vierstellige Summe Bargeld sowie mehrere Gegenstände, deren Besitz den Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz begründet. Alle genannten Gegenstände stellten die Beamten sicher.



Die sichergestellten Gegenstände werden nun in den weiteren Ermittlungen untersucht und ausgewertet. Außerdem wurden weitere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet.



Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Hause entlassen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Mathias Müller

Telefon: 03831-245205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell