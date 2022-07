POL-HRO: Hochwertige Technik aus Erntemaschinen ausgebaut - Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich

Nordwestmecklenburg (ots) -



In Bülow (bei Gadebusch) ist auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben die Technik aus mehreren Landmaschinen entwendet worden.



Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstagmorgen, 12. Juli, bekannt. Als Beamte der Kriminalpolizei Spuren auf einem Betrieb im Ortsteil Königsfeld sicherten, ging die Meldung über einen zweiten Vorfall in unmittelbarer Nähe ein. Wie im ersten Fall wurde auch dort die Technik in einer Erntemaschine ausgebaut und gestohlen.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bedienelemente und Bildschirme. Ersten Schätzungen zu Folge liegt der Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Auch hier übernahm der Kriminaldauerdienst die Spurensicherung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.



Zur weiteren Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Zeit vom 9. bis zum 12. Juli in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 038208 888 2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



