POL-LWL: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Am Donnerstagnachmittag kam es in Prestin bei Bülow zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses. Das Feuer soll aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen sein und sich anschließend auf das gesamte Gebäude ausgeweitet haben. Eine Vielzahl von Feuerwehren aus der Region sind aktuell im Einsatz, um den Vollbrand zu löschen. Die Kriminalpolizei wird ebenfalls vor Ort kommen und die Ermittlungen aufnehmen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.



