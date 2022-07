POL-HRO: Christopher Street Day in Rostock: Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Aufzuges in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Am Samstag, 16.06.2022, ist aufgrund eines angemeldeten Aufzuges zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr mit Verkehrseinschränkungen in der Rostocker Innenstadt zu rechnen.



Geplant ist der Aufzug vom Neuen Markt über die Lange Straße in Richtung Doberaner Platz. Nach einer Zwischenkundgebung geht es über den Saarplatz, die Ulmenstraße und die Margaretenstraße in Richtung Doberaner Straße. Der Aufzug wird dann über den Kanonsberg in Richtung Stadthafen die L22/ Am Strande überqueren und dort enden.



Die Rostocker Polizei wird den Aufzug begleiten. Dabei kann es entlang der Aufzugsstrecke zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell