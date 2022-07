POL-LWL: PKW fuhr in Graben - Fahrerin schwer verletzt

Kuhstorf (ots) -



Auf der Kreisstraße 23 bei Kuhstorf ist eine 56-jährige Autofahrerin am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Fahrerin kam ersten Erkenntnissen zufolge aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in einen angrenzenden Graben. Dabei prallte der PKW frontal gegen eine Böschung. Die Fahrerin war zunächst im Unfallauto eingeklemmt, sodass die Feuerwehr zum Unfallort gerufen wurde. Mit einem Rettungshubschrauber ist die 56-jährige Frau dann zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus geflogen worden. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.



