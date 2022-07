POL-HRO: Zusammenstoß zwischen Radfahrern - Zwei Verletzte

Rostock (ots) -



Am gestrigen Mittwochabend kam es auf dem Radweg An der Stadtautobahn zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, wobei sich beide Verletzungen zuzogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 20:45 Uhr ein 34-jähriger Rostocker den Radweg An der Stadtautobahn in Richtung Schutower Kreuz. Zum selben Zeitpunkt nutzte ein 22-jähriger Rostocker den Fahrradweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Unter der Straßenbahnbrücke kam es zwischen den beiden zum Zusammenstoß. Beide Radfahrer zogen sich durch den Unfall Verletzungen zu. Der 34-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus verbracht werden, wo er weiter behandelt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



