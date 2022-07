POL-LWL: Feldbrand bei Erntearbeiten in Wittenförden

Wittenförden (ots) -



Etwa 14 Hektar eines abgeernteten Getreidefeldes sind am Mittwochnachmittag von einem Feuer bei Wittenförden erfasst worden. Zu nennenswerten Schäden kam es nicht. Vermutlich kam es an einer Strohpresse zu einem Funkenschlag, wodurch der Brand auf dem Stoppelacker ausgelöst wurde. Die Landmaschine blieb unversehrt. Die Feuerwehr löschte anschließend die Flammen.



