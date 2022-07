POL-LWL: Videowagenbesatzung zog Autofahrer nach drei Geschwindigkeitsverstößen aus dem Verkehr

Wöbbelin (ots) -



Eine Videowagenbesatzung der Polizei hat am Mittwoch auf der Landesstraße 073 zwischen Ludwigslust und Dreenkrögen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der binnen kurzer Zeit drei Geschwindigkeitsverstöße begangen hat. Der 43-jährige Autofahrer soll dem Messprotokoll der Polizei zufolge zunächst zwischen Ludwigslust und Wöbbelin bei zulässigen 100 km/h mit 130 km/h unterwegs gewesen sein. Kurz vor Wöbbelin ermittelte die Polizei in einer Tempo-80-Zone eine Geschwindigkeit von 122 km/h bei dem vorausfahrenden Audi. Nur wenige Minuten später war der 43-jährige Deutsche mit seinem PKW nahe Dreenkrögen bei zulässigen 70 km/h mit 105 km/h gemessen worden. Da jede Ordnungswidrigkeit einzeln sanktioniert wird, muss der Fahrzeugführer nun im Minimum mit einem Bußgeld von insgesamt 670 Euro, vier Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Aufgrund der Situation, dass die drei Geschwindigkeitsverstöße unmittelbar nacheinander erfolgten, kann die Bußgeldstelle nach eingehender Prüfung die Höhe des Bußgeldes sogar verdoppeln.



