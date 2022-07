POL-GÜ: 16.07.22 - Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet Güstrow

Güstrow (ots) -



Im Stadtgebiet Güstrow kommt es am 16.07.2022 in der Zeit von ca. 10:00 bis 20:00 Uhr, im Bereich des Bahnhofes, der Innenstadt und der Goldberger Str. aufgrund einer Demonstration zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen des Straßenverkehrs.

In der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr erfolgt zudem eine Sperrung des Parkplatzes am Bahnhof Güstrow. Dieser ist für diesen Zeitraum für jeglichen Fahrzeugverkehr und Parkwillige nicht zugänglich. Als Ausweichfläche steht der Parkplatz im Paradiesweg zur Verfügung.



