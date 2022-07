POL-ANK: 260.000 Euro Schaden - LKW samt Anhänger fährt auf der Insel Usedom gegen einen Baum

Insel Usedom (ots) -



Am 14.07.2022, gegen 05:20 Uhr, kollidierte auf der L266 zwischen den Ortschaften Zirchow und Ulrichshorst ein LKW samt Auflieger mit einem Straßenbaum.



Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 34-jährige Fahrer mit seinem LKW der Marke Volvo nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In Folge des Aufpralls kippte der Lastwagen samt Anhänger auf die Seite.



Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Anklam gebracht.



Bei dem Unfall des LKW, welcher Lebensmittel für eine große Einzelhandelskette transportierte, ist nach bisherigen Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 260.000 Euro entstanden. Sowohl am LKW als auch am Anhänger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, allein dieser beläuft sich auf ca. 180.000 Euro.



Der Rest der Schadenssumme von ca. 80.000 Euro entfällt auf die in Folge des Unfalls vernichteten Lebensmittel, die das Gespann aus Zugmaschine und Sattelauflieger geladen hatte.



Derzeit wird der LKW von der Unfallstelle geborgen, die Feuerwehr hat die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt. Aktuell ist mit Verkehrseinschränkungen auf L266 zwischen Zirchow und Ulrichshorst zu rechnen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell