POL-NB: Brand eines Baumes an Usedomer Badestelle

Usedom (LK VG) (ots) -



Am 13.07.2022 um 23:13 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Greifswald erneut der Polizei einen Brand mit.

Ein Hinweisgeber teilte zuvor der Rettungsleitstelle telefonisch mit,

dass an der Usedomer Badestelle am Weg zur Badestelle ein Baum

brennen soll. Es erfolgte der Soforteinsatz von je einem

Funkstreifenwagen des PHR Anklam und des PR Heringsdorf. Bei

Eintreffen der Beamten am Ereignisort hatte die alarmierte Feuerwehr

bereits den Brand gelöscht und konnte so ein Übergreifen auf die

anderen Bäume verhindern. Nach ersten Erkenntnissen brannte aus

bislang unbekannter Ursache ein Baum. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung

aufgenommen.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell